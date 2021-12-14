На Кубани за сутки выявили 769 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки на Кубани было сдано 769 положительных тестов на COVID-19. Это один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае за неделю, сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре инфекции подтвердилась у 321 человека, в Сочи – у 70, в Динском районе – у 44, в Армавире – у 33, в Красноармейском районе – у 21.

Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему – 90 лет. На аппаратах ИВЛ остаются 109 человек, 8 – на ЭКМО.

27 человек за сутки скончались.