На Кубани бывший бухгалтер украла более 1,3 млн рублей из средств для выплат детям-сиротам

В результате похищено более 1,3 миллиона рублей Фото из архива КП

В Крымском районе Кубани фигурантом уголовного дела стала бывший бухгалтер администрации. Женщину подозревают в мошенничестве с деньгами, предназначенными для выплат детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что в 2009 году сотрудник внесла данные своей тогда еще 27-летней дочери в списки детей, оставшихся без попечения родителей. С февраля 2010 по июль 2021 года девушке поступали выплаты, предназначенные детям сиротам. Всего таким способом бывший сотрудник «заработала» более 1,3 миллиона рублей.

- Расследование уголовного дела по факту хищения мошенническим путем бюджетных средств продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что мошенника из Сочи будут судить за присвоение муниципальной земли на 72 миллиона рублей. Мужчина оформил на себя 16,5 тысячи квадратных метров.