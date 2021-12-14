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Общество14 декабря 2021 10:39

В Сочи составлено 4,5 тысячи протоколов за нарушения антиковидных мер

На курорте контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Полиция и мониторинговые группы фиксируют нарушения. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Полиция и мониторинговые группы фиксируют нарушения. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи выявлено более 4,5 тысячи нарушений антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– У нас в городе продолжают работать мониторинговые группы. В их задачи входит контроль за исполнением постановления губернатора Кубани о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Краснодарском крае за сутки выявили 769 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – жители Сочи.