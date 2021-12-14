В Сочи составлено 4,5 тысячи протоколов за нарушения антиковидных мер

Полиция и мониторинговые группы фиксируют нарушения. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи выявлено более 4,5 тысячи нарушений антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– У нас в городе продолжают работать мониторинговые группы. В их задачи входит контроль за исполнением постановления губернатора Кубани о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Краснодарском крае за сутки выявили 769 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – жители Сочи.