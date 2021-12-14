Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона на неделю из-за теплой погоды

Вполне возможно, что тестовые катания начнутся раньше. Фото: пресс-служба курорта

В горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода. Поэтому курорт «Роза Хутор» переносит дату начала зимнего сезона на 25 декабря.

– Уже сейчас понятно, что трассы откроем позже. Ждем изменения погодных условий. Мы заготовили в необходимом количестве искусственный снег, который станет отличной основой для горнолыжных трасс. В выходные будет снегопад, надеемся, что ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Вполне возможно, что тестовые катания начнутся даже раньше – уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Напомним, что на курорте «Роза Хутор» доступны 105 километров горнолыжных трасс.