Четыре кубанских района перевыполнили план вакцинации от COVID-19

Еще два района почти достигли показателя Фото из архива КП

Четыре района Кубани перевыполнили план вакцинации от COVID-19. Прививочную кампанию обсудили накануне на заседании Оперативного штаба.

Так, показатели превышены в Кавказский районе - 143% жителей от плана, в Апшеронском – 107%, в Динском – 105%, в Курганинском – 102%. Два муниципалитета почти выполнили план: в Калининском районе вакцинировались 98%, в Крыловском – 94%.

Общий процент – 75% – не достигнут в 28 районах. Первый вице-губернатор Игорь Галась предложил рассмотреть дополнительные ограничения для жителей без QR-кодов некоторых районов с самыми низкими темпами.

Тем временем в регионе за сутки COVID-19 заболели 769 человек. Это четвертый показатель в стране.