Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 декабря 2021 14:57

Четыре кубанских района перевыполнили план вакцинации от COVID-19

Наибольшие показатели – в Кавказском, Апшеронском, Динском и Курганинском муниципалитетах.
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще два района почти достигли показателя Фото из архива КП

Еще два района почти достигли показателя Фото из архива КП

Четыре района Кубани перевыполнили план вакцинации от COVID-19. Прививочную кампанию обсудили накануне на заседании Оперативного штаба.

Так, показатели превышены в Кавказский районе - 143% жителей от плана, в Апшеронском – 107%, в Динском – 105%, в Курганинском – 102%. Два муниципалитета почти выполнили план: в Калининском районе вакцинировались 98%, в Крыловском – 94%.

Общий процент – 75% – не достигнут в 28 районах. Первый вице-губернатор Игорь Галась предложил рассмотреть дополнительные ограничения для жителей без QR-кодов некоторых районов с самыми низкими темпами.

Тем временем в регионе за сутки COVID-19 заболели 769 человек. Это четвертый показатель в стране.