Обвиняемый в групповом убийстве 18 лет скрывался в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняемый в групповом убийстве 18 лет скрывался в Краснодаре. Его задержали местные правоохранители, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

Отмечается, что мужчина причастен к двойному убийству в городе Петровск-Забайкальском. Оно произошло еще 14 ноября 2002 года.

По данным следствия, подозреваемый вместе со знакомыми распивали алкоголь. Неожиданно между ними возникла ссора. Вместе с пятью людьми он до смерти забил двух мужчин. Чтобы скрыть трупы, мужчины вывезли их на городскую свалку и сожгли.

18 лет мужчина бегал от следствия, пока его не задержали оперативники в Краснодаре. В столице Кубани он проживал вместе с семьей по поддельным документам.

Сейчас подозреваемый доставлен в Читу. Он не признал вину и отказался от дачи показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что остальные участники убийства уже отбыли наказания за убийство. Их приговорили к лишению свободы сроком от восьми до 17 лет.