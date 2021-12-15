В Сочи закрыли башню на горе Ахун

Туристический объект закрыли для посещения туристов с 15 декабря. Фото: пресс-служба парка

Сочинский национальный парк временно приостановил работу башни на горе Ахун. Туристический объект закрыли для посещения туристов с 15 декабря.

– В связи с произошедшим возгоранием торговых павильонов у смотровой башни на горе Ахун мы на некоторое время закрыли объект. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Просим следить за обновлением информации на нашем официальном сайте и на страницах в социальных сетях, – сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Напомним, что вчера у смотровой башни на горе Ахун практически полностью выгорели торговые ряды.