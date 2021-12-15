Свыше 145 тысяч детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей получат новогодние подарки в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 145 тысяч детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей получат новогодние подарки в Краснодарском крае. Такую задачу поставил глава региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

- Новый год – это время, когда каждый ребенок должен получить подарок, даже если родители не всегда могут его вручить. В этом году мы закупили подарки, которые предназначены для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что подарки детям доставят волонтеры и соцработники. Всего по программе «Дети Кубани» было приобретено 145,6 тысячи сладких комплектов.