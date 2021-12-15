В Сочи запустили новые рейсы «Ласточки»

Первый электропоезд будет отправляться с железнодорожного вокзала Сочи в 7.53. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи запустили дополнительные рейсы электрички «Ласточка». Они будут курсировать между сочинским аэропортом и центром города, сообщает пресс-служба РЖД.

– Первый электропоезд будет отправляться с железнодорожного вокзала Сочи в 7:53, последний – в 21:45. Время в пути займет от 39 до 51 минуты, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе РЖД.

Напомним, что с 13 декабря для всех пригородных поездов, которые перевозят пассажиров на Сочинском участке СКЖД, отменили стоянки в пунктах «Известия» и «Олимпийская Деревня».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что открытие трасс курорта «Роза Хутор» перенесли на 25 декабря. Старт сезона задерживается из-за теплой погоды.