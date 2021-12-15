Стало известно, куда большинство россиян поедут отдыхать на Новый год

Туристический поток на Новый год разделится на две волны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наиболее популярным у россиян городом для отдыха на новогодних каникулах стал Сочи. Об этом «КП» - Кубань» рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, туристический поток на Новый год разделится на две волны: первая часть туристов будет отдыхать с 30-31 декабря по 2-3 января, вторая – с 3-4 по 10 января.

– В период новогодних праздников самое популярное направление у российских туристов – это прибрежный кластер Сочи. Купаться нельзя, поэтому цены значительно снижены. Радует, что погода там очень теплая, – сказал директор туроператора.

Эксперт добавил, что прибрежный Сочи является одним из самых недорогих вариантов, потому что большая часть гостей курорта приезжает на личных автомобилях.

Ранее «Комсомолка» писала, что Сочи бьет очередные рекорды по аренде жилья в период новогодних праздников.