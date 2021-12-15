Вениамин Кондратьев обсудил с руководством краснодарской табачной компании перепрофилирование

Кубань готова приобрести участок для открытия технопарка Фото: пресс-служба краевой администрации

Возможность перепрофилирования компании Philip Morris обсудил Вениамин Кондратьев с руководством предприятия. Табачное производство в октябре этого года объявило о своем закрытии. Губернатор подчеркнул важность поддержки сотрудников и помощь в трудоустройстве.

– Это одна из старейших мировых компаний и первый иностранный партнер региона. Нашему сотрудничеству уже 28 лет, мы заинтересованы в его продолжении. На заводе работают 240 человек, и самое главное - не оставить их в сложный момент, помочь при необходимости с переобучением, найти рабочие места на предприятиях края, - отметил Вениамин Кондратьев.

На встрече предложено рассмотреть перепрофилирование предприятия. При закрытии освободится участок, который, по мнению главы региона, должен сохранить производственное назначение.

- Участок не предусматривает строительство жилья. Любое предприятие здесь будет востребовано. На базе завода могут развиваться высокотехнологичные производства – кластер радиоэлектроники или предприятия легкой промышленности, – отметил Вениамин Кондратьев.

Точное решение будущего использования предприятия еще не принято.

– Мы не можем бросить людей, сейчас важно, чтобы переходный период для сотрудников прошел спокойно. Для этого мы разработали программу финансовой помощи, переобучения и дальнейшего трудоустройства. Работники фабрики будут полезны и на других предприятиях края – у них высокая квалификация, – отметил президент компаний Philip Morris International в России и Беларуси Ашок Рам Мохан.

В следующем году предприятие рассчитает рыночную стоимость участка. Кубань готова купить участок под технопарк на развитие инновационных, креативных и высокотехнологичных производств.