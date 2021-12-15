Более 70% жителей Сочи прошли вакцинацию от коронавируса

На курорте работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи 72% жителей вакцинировались против ковида. Всего в городе вакцинацию пройдут 344 тысячи человек.

– При строгом соблюдении всех антиковидных ограничений эти показатели помогают сохранять контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте работают более 30 пунктов вакцинации, организована надомная вакцинация ветеранов и инвалидов. Мобильные пункты выезжают на крупные предприятия, а пожилых граждан в обязательном порядке принимают без очереди.

Ожидается, что против коронавируса вакцинируются 344 тысячи сочинцев. Согласно статистике, ежедневно прививку делают около тысячи граждан.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Сочи более 100 учителей стали победителями федерального и краевого уровней конкурсов.