Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 15:35

Более 70% жителей Сочи прошли вакцинацию от коронавируса

Такое заявление сделал мэр города Алексей Копайгородский
Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На курорте работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На курорте работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи 72% жителей вакцинировались против ковида. Всего в городе вакцинацию пройдут 344 тысячи человек.

– При строгом соблюдении всех антиковидных ограничений эти показатели помогают сохранять контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте работают более 30 пунктов вакцинации, организована надомная вакцинация ветеранов и инвалидов. Мобильные пункты выезжают на крупные предприятия, а пожилых граждан в обязательном порядке принимают без очереди.

Ожидается, что против коронавируса вакцинируются 344 тысячи сочинцев. Согласно статистике, ежедневно прививку делают около тысячи граждан.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Сочи более 100 учителей стали победителями федерального и краевого уровней конкурсов.