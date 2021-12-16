Новогодняя иллюминация зажглась в Анапе

Главная городская елка в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе продолжают готовиться к Новому году. Главная городская елка, которую установили на Театральной площади, засияла праздничными огоньками.

- Праздник к нам приходит! На Театральной площади зажглись огни на главной новогодней елке города, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Также новогодние иллюминации включили в парке Горького, лаунж-зоне, на площади перед зданием мэрии и в других общественных местах.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала о том, что на центральном пляже курорта появились праздничные песковики.