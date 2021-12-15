Песковики, авторские елки и сверкающие набережные: как города Краснодарского края подготовились к Новому году

Курорты Краснодарского края готовы к встрече Нового года. Фото: yuraoz

Полмесяца остается до главного зимнего праздника года. Со дня на день всех накроет предновогодняя суета: начнутся поиски подарков, в домах зажгутся гирлянды, дети будут писать письма Деду Морозу. В это удивительное время, полное чудес, преображаются улицы городов. Чтобы создать новогоднее настроение, на центральных площадях и в парках зажигаются сотни огней, инсталляции и богато украшенные ели. Появилось праздничное оформление и в городах Краснодарского края.

КРАСНОДАР

В сердце города на Главной городской площади уже зажглась 22-метровая зеленая красавица. Ель украшена игрушками, звездами и гирляндами. Рядом с ней установят «подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, композицию из светящихся шаров. Горожане и гости Краснодара в новогодние праздники могут сделать фото у подсвеченных объемных цифр «2022» и инсталляции «С Новым годом!». На входе в зону аттракционов разместят пятиметровую светодиодную арку. Здесь же будет работать домик Деда Мороза.

Уже в эту субботу, 18 декабря, на площади начнет работу традиционная рождественская ярмарка, где можно будет купить подарки и сувениры.

Преобразилась и улица Красная. На ней появились светящиеся елочки в валенках.

В Краснодаре появились необычные елочки. Фото: varya_listopad

В Краснодаре появились необычные елочки. Фото: varya_listopad

Новогодние елки установили во всех микрорайонах города. В том числе и в Городском парке.

Новогодние ели украшают парки Краснодара. Фото: varya_listopad

Праздничный декор установили и у торговых центров.

У торговых центов и магазинов установлены украшенные ели. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Еще одним местом притяжения в новогодние праздники станет парк Сергея Галицкого. В этом году здесь впервые украсили ели. Но на этом сюрпризы для горожан не закончились. В любимом месте для прогулок расположились световые фигуры в виде пингвинов, грибов и ангелов. На смотровой площадке появилось интерактивное дерево, которое в темноте переливается всеми цветами радуги и смотрится очень эффектно.

СОЧИ

Главный курорт Краснодарского края проведет новогодние праздники под девизом «Сочи сияет». Эта концепция так понравилась гостям и жителям курорта, что ее решили реализовать и в этом году. Только сейчас золотое свечение будет разбавлено яркими красными мазками. На площади Флага уже возвышается ель высотой 23,5 метра, в нее вмонтировано более 100 тысяч светодиодов. Во всех четырех районах города будет установлено и украшено сорок новогодних елок.

На главной елке Сочи зажгутся более 100 тысяч светодиодов. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Улицы Сочи украсят светодинамические фонтаны. Их можно будет увидеть у Художественного музея, в Поцелуевском сквере и у Главпочтамта. На улицах Сочи наступила настоящая зимняя сказка. На фоне пальм наряженные ели выглядят особенно экзотично.

Пальмы и украшенные ели на улицах курорта. Фото: olga_bova_rostov

К праздничному оформлению приступили и на Красной Поляне.

На Новый год в Сочи будет не протолкнуться – на курорте в начале зимы отдохнет более 250 тысяч человек. Многие остановятся в горах или придут сюда за отличными впечатлениями. Посмотреть будет на что.

На Красной Поляне уже подготовились к встрече гостей. Фото: palna_163

Праздничная атмосфера на высоте 540. Фото: palna_163

Детей ждет много сюрпризов. Фото: palna_163

АНАПА

Праздничная атмосфера на курорте с каждым днем ощущается все сильнее. В этом году улицы и предприятия рекомендовано украшать в единой концепции. Уже в начале этой недели ее начали реализовать кафе и рестораны.

Анапа в этом году будет украшена в едином стиле. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Праздничные локации установлены около кафе и ресторанов. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Гости будут приятно удивлены новогодним оформлением курорта. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В среду, 15 декабря, пляж Анапы полностью преобразился. Снега на курорте пока нет, поэтому тут появилась семья песковиков, а также качели, беседки для отдыха и детская площадка. Знаменитый арт-объект с бутылками дополнили гигантскими мандаринами, а рядом установили елки из песка и ракушек. В общем, насыщенные прогулки во время новогодних каникул гарантированы!

ГЕЛЕНДЖИК

Геленджик встретит гостей 24-метровой елью с 800 шарами. Новогоднее дерево установлено на Центральной площади.

Украшены и горят сотнями огней набережная и сквер Первомайский. Дух приближающегося 2022 года уже витает на курорте.

Геленджик загорелся сотнями огней. Фото: varya_listopad

На набережной Геленджика особенно красиво вечером. Фото: varya_listopad

Вдоль дорог вечером зажигают гигантские новогодние свечи.

Светильники установили вдоль проезжей части. Фото: varya_listopad

НОВОРОССИЙСК

В Новороссийске на центральной аллее красуются авторские елки. Их выполнили городские предприятия. Новогодние деревья из бутылок и балалаек станут отличной фотозоной и праздничным оформлением пространства. Главное, проявить фантазию!

Новогодняя елка из винных бутылок. Фото: dyachenko_nvrsk

Авторские елки появились на центральной аллее Новороссийска. Фото: dyachenko_nvrsk