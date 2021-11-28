Другое измерение: Невероятно красиво засветился парк миллиардера Сергея Галицкого

Праздничное настроение создают декораторы. Фото: Евгений Таранжин

В зимнюю сказку за один день превратился парк «Краснодар», который создал миллиардер Сергей Галицкий. Здесь поэтапно собирают и включают новогодние иллюминации. Гирляндами уже окутали все деревья.

Фото: Евгений Таранжин

Белые кувшинки в парке просто прекрасны Фото: Варвара ДЫМ

Проезжая по улице Восточно-Кругликовской, наблюдаешь невероятной красоты картину: вдоль дороги по обеим сторонам квадратные кроны деревьев мерцают желтыми огоньками. Кажется, что попадаешь в другое измерение.

Фото: Евгений Таранжин

От массы огоньков разбегаются глаза Фото: Варвара ДЫМ

Неземным изяществом выделяются светящийся искусственный шалфей. С высоты можно увидеть, как он высажен в виде фиолетовой луны. А по правую сторону подсвечиваются дорожки, которые идут несколькими кругами.

Фото: Евгений Таранжин

Фото: Евгений Таранжин

Волшебно, подобно взрывающемуся вулкану, надломившему землю, смотрится зеркальный лабиринт.

Фото: Евгений Таранжин

Теплолюбивые растения, укутанные в теплицы необычных форм, как огромные светящиеся лампочки освещают округу.

Фото: Евгений Таранжин

Возле кафе, в самом сердце парка, впервые установили елку. Пушистая красавица в высоту достигает 15 метров. Настоящий праздничный атрибут украсили фонариками.

Также в парке появились новые арт-объекты – 9 пингвинов. Днем они радуют леденящим белым цветом, а ночью пестрят красным, синим, оранжевым, зеленым, голубым цветами.

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