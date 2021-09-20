«Все такое мертвое, как на кладбище»: краснодарцы раскритиковали Сергея Галицкого за Парфенон в парке

Фото: Евгений Таранжин

Еще пять лет назад на месте парка «Краснодар» был огромный пустырь. Это даже считалось окраиной города. Позади был только поселок Плодородный.

Сейчас парк Сергея Галицкого – самое популярное место в городе. Ежедневно его посещают десятки тысячи людей. Некоторые даже приезжают сюда на экскурсии.

По масштабам парк «Краснодар» давно обошел московское «Зарядье». Но он растет каждый год. Только за пару лет площадь парка увеличилась на несколько гектаров.

Фото: Евгений Таранжин

Недавно бизнесмен занялся возведением новой очереди парка. Она расположится напротив парковки на улице Тихорецкой. Работы здесь не прекращаются уже второй месяц.

За ходом стройки следит Евгений Таранжин. Фотограф даже стал летописцем парка. Именно он первым сообщил о новых локациях.

Они появились на месте бывших футбольных полей. Из-за парка газон пришлось убрать. Эти поля принадлежали академии футбольного клуба «Краснодар».

Фото: Евгений Таранжин

На днях мужчина заглянул на стройку и увидел первые арт-объекты. Еще месяц назад здесь были горы земли. Местные жители предполагали, что на месте футбольных полей раскинутся японские сады или трасса для мотокросса. Но ожидания людей не оправдались.

- Ну Колизей (так называют горожане стадион ФК «Краснодар». - Прим. авт) Сергей Галицкий уже построил. Почему бы не возвести свой Парфенон, – писали людей в социальных сетях.

На кадрах видны две параллельные линии сетчатых колонн. Они появились рядом с зеркальным лабиринтом. Ни Сергей Галицкий, ни парк «Краснодар» эту информацию никак не комментировали. Но местные жители остались недовольны.

Фото: Евгений Таранжин

- Все такое мертвое, кладбище, – писали люди в комментариях под фотографиями.

Посетители добавили, что городу не хватает социальных объектов. И заявили, что место под Парфенон бизнесмен мог бы отдать под строительство школ и детских садов.

- Городу нужны приюты для животных, а парк уже есть, спасибо, – писали люди.

Фото: Евгений Таранжин

Однако большинство людей инициативу Сергея Галицкого поддержали.

- Я никогда не был в Афинах, а теперь побываю, – восхищался стройкой Роман.

О любви Сергея Галицкого к вечным фигурам говорил Сергей Чобан. Он работал над проектом стадиона для ФК «Краснодар».

Фото: Евгений Таранжин

- Когда мы были в Краснодаре и презентовали первые идеи, заказчик сказал, что ему хочется видеть стадион, ориентирующийся на вечность, вневременность, – говорил мужчина в интервью Sports.ru.

Ни Сергей Галицкий, ни его сотрудники информацию о новом парке не афишируют. Но уже понятно, что зоны отдыха получат красочную локацию.

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