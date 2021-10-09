Новый арт-объект в парке Галицкого называется Абстракта

Фото: rodriguez.krd

В краснодарском парке Галицкого появился новый арт-объект под названием Абстракта. Инсталляции подготовлены итальянским мастером Эдоардо Тресольди: конструкции подготовлены по проекту миланского художника.

Так, новый арт-объект состоит из металлической проволоки и выглядит незавершенным, в чем и заключается его идея. Колонны времен античности, недоведенные до конца, отображают мысль о быстротекущей жизни и в то же время бессмертных предметах.

К слову, парк Галицкого, известный не только в крае, пополняется различными арт-объектами. Например, в апреле текущего года здесь появилась скульптура «Внутренний ребенок», связанная с самоанализом человека и пониманием себя.