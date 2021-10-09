Новые инсталляции в парке Галицкого построил известный итальянский мастер

Фото: rodriguez.krd

Сергей Галицкий продолжает обустраивать свой парк в Краснодаре. На территории самой известной локации в крае появились инсталляции из проволоки. Работа получила название Abtracta и выполнена по проекту миланского художника Эдоардо Тресольди, сообщает источник «КП»-Кубань».

Работа выполнена по проекту известного итальянского художника. Фото: rodriguez.krd

Итальянский матер создает конструкции, используя металлическую проволоку. Необычные скульптуры оживают при использовании подсветки. Поэтому особенно масштабно они выглядят в вечернее время. Работы Тресольди можно увидеть во Франции, США, Дании, Италии, а теперь и в Краснодаре.

Инсталляция представляет собой античные колоны и храм в круглой форме. Намеренная незаконченность работы указывает на скоротечность жизни и в то же время на то, что есть вещи, которые остаются в веках. Арт-объект является творческой выдумкой художника.

Инсталляция выполнена из металлической проволоки. Фото: rodriguez.krd

Известно, что Сергей Галицкий любит строгий стиль, тяготеющий к античности. Таким предстал перед краснодарцами стадион «Краснодар», построенный 5 лет назад. Архитекторы отмечают, что форма храма спорта не устареет. При облицовке объекта был выбран классический материал из итальянского камня.

В то же время в парке «Краснодар» постоянно появляются арт-объекты современного искусства. В апреле 2021 года здесь установили скульптуру «Внутренний ребенок».

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