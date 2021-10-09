Вместо пустыря - храм футбола: 5 лет назад Сергей Галицкий построил лучший стадион Европы

Еще пять лет назад говорили, что это будет одна из наиболее красивых и функциональных арен мира. Ни больше ни меньше. Фото: Елена СИНЕОК

Открытие этого спортивного объекта без преувеличения ждала вся Россия. Но у жителей Краснодара была возможность еще и подглядывать за стройкой. Одну из главных городских достопримечательностей известный бизнесмен Сергей Галицкий возводил буквально в чистом поле. Масштабные работы длились три года. В итоге на месте пустыря появился настоящий храм футбола. Вспоминаем, как создавался лучший стадион Европы и почему архитекторы считают, что он никогда не устареет.

Стадион строился три года. Фото: Елена СИНЕОК

Разработка концепции арены началась еще в 2011 году. Для этого был направлен запрос в фирму, занимающуюся подготовкой архитектурных проектов. В сотрудничестве с другими немецкими компаниями бюро представило концепцию.

Работы велись круглосуточно. Фото: Елена СИНЕОК

Архитектор, который проектировал стадион «Краснодар», рассказывал, что Сергею Галицкому хотелось видеть стадион, ориентирующийся на вечность. Так, и возникла идея с Колизеем.

На объекте задействовали больше 1000 сотрудников. Фото: Елена СИНЕОК

Вместо обтекаемой конструкции выбран строгий стиль, напоминающий спортивные сооружения XX века. По периметру арену окружают колонны из травертина серого цвета.

Стадион расположен на искусственной возвышенности. Фото: Елена СИНЕОК

- Когда мы обсуждали концепцию, то поняли, что очень многие стадионы, которые мы смотрели, были реализованы скорее для просмотра с вертолета. А как только ты подходишь ближе, то впечатление довольно сильно портилось, - рассказывал Сергей Галицкий во время одной из экскурсий по Колизею. - И для нас было очень важно, чтобы при приближении к стадиону, при нахождении внутри мы получали другие эмоции.

Подобной вантовой конструкции в стране не делал никто. Фото: Елена СИНЕОК

Первый камень заложили в мае 2013 года. Строительство шло круглосуточно.

1100 рабочих помимо фасада занимались отделкой, возведением внутренних стен и перегородок, прокладкой коммуникаций.

По периметру над трибунами установили гигантский медиаэкран. Фото: Елена СИНЕОК

Облицовку стадиона выполнили из дорогого итальянского камня. Первые плиточки появились на фасаде еще в начале 2014 года.

Открытия стадиона ждали тысячи людей. Фото: Елена СИНЕОК

Выбор "классических" материалов при строительстве Сергей Николаевич объяснил так: «Современные материалы иногда очень яркие, интересные, но мы видим, что с ними происходит через 10-15 лет. И мы сделали выбор в пользу тех, которые прошли проверку достаточно большим количеством времени».

Во время первого матча на стадионе был аншлаг. Фото: Елена СИНЕОК

- Удачно найдена форма, она не устаревает. Все очень цельно, - делился впечатлениями архитектор Сергей Чобан, говоря о работе над Колизеем. - Функцию стадиона красиво дополнил парк, которым занимались архитекторы. Очень важный для меня элемент — огромная панорамная светодиодная стена.

Стадион - уникальный в своем роде. Фото: fckrasnodar.ru

Над стадионом установили крышу особой вантовой конструкции, которая закрывает все трибуны.

По всему периметру в чаше стадиона установили гигантский медиаэкран - он опоясывает трибуны на 360 градусов. Такого нет больше ни на одном стадионе!

Что же касается внутренней начинки, то ее выполнили также по последнему слову техники. Газон имеет системы подогрева и охлаждения, вентиляции и полива, что дает возможность поддержания его в идеальном состоянии в любое время года.

Рядом со стадионом парк и академия для юных футболистов. Фото: fckrasnodar.ru

Под футбольным полем проложили около 30 километров труб, в которых циркулирует специальная жидкость. В зависимости от погоды на стадионе рассчитают, какую температуру система контроля должна передавать грунту.

В 2010 году на месте стадиона был бесхозные поля. Фото: yandex.ru/maps

- Конечно, этот проект никогда не окупится. Это все-таки чуть больше, чем стадион. Наверное, это одна из точек притяжения в городе. Мы строили современное, комфортное, технологическое сооружение, - рассказывал 5 лет назад Сергей Галицкий.

А вот красавец-стадион спустя 10 лет. Фото: yandex.ru/maps

И его слова оказались пророческими. Первый на Кубани чисто футбольный стадион таких размеров не раз своих черно-зеленых трибунах собирались десятки тысяч зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убитые ларьки, горы грязи и озеро из канализации: как выглядела территория парка Сергея Галицкого в Краснодаре до того, как бизнесмен взялся за стройку

Меценат превратил район в конфетку (читайте далее)

Был как дом. Футбольный клуб «Краснодар» трогательно попрощался со стадионом

Его уже начали сносить (подробнее)

Стал известен настоящий собственник стадиона ФК «Краснодар»

Уставной капитал этой компании составляет всего 10 тысяч рублей (читайте далее)

Фасад стадиона «Краснодара» будет из того же камня, что и римский Колизей

Первый матч на новой арене запланирован уже этой осенью (читайте далее)

Когда заболел Сергей Галицкий: владелец футбольного клуба «Краснодар» несколько месяцев борется с недугом

Бизнесмен никому не рассказывал о своих проблемах (читайте далее)