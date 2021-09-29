Убитые ларьки, горы грязи и озеро из канализации: как выглядела территория парка Сергея Галицкого до того, как бизнесмен взялся за стройку

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/

Еще пять лет назад на месте парка Сергея Галицкого был пустырь. Здесь заканчивался город. За улицей Восточно-Кругликовской не было ничего, кроме полей, деревьев и гор мусора.

О цивилизации говорила только академия футбольного клуба «Краснодар». Она выросла на пустом месте за несколько месяцев. Параллельно рядом возводился жилой комплекс.

Фото:galitskiyteam/

Горы мусора на пустыре поддерживали местные жители и бизнесмены из цветочного рынка. Чтобы не оставлять ларьки без присмотра, они выбрасывали коробки за дверь – прямо в поля. Так продолжалось не один год, пока поля не выкупил Сергей Галицкий.

О своих планах бизнесмен никого не предупредил. Только сказал, что разобьет небольшой парк рядом со стадионом. Чтобы люди могли гулять перед посещением матчей.

Район улицы Восточно-Кругликовской в 2010 году. Снимок Google Earth

Новая арена распахнула двери 9 октября 2016 года. Рядом раскинулся небольшой парк. Его официальное открытие состоялось спустя год – 28 сентября 2017-го.

Площадь парка составила всего несколько гектаров. Сергея Галицкого она не устроила. Бизнесмен сразу искал возможности расширения. Он выкупил площадь, на которой находился цветочный рынок.

Стадион и парк «Краснодар» в 2017 году. Снимок Google Earth

Местные жители боялись, что на месте ярмарки появится новый торговый центр, но ожидания не оправдались. Здесь появилась аллея фонтанов. Эта очередь парка стала уже третьей.

Благодаря бизнесмену изменилась улица Восточно-Кругликовская. Ее привели в порядок. Здесь постелили новый асфальт и убрали фекальные озера. Они не давали покоя местным жителям много лет.

Парк Сергея Галицкого сейчас

Сейчас площадь парка составляет несколько десятком гектаров. Скоро речь пойдет уже о сотнях. Сейчас Сергей Галицкий возводит еще одну очередь парка.

Фото: Азамат ТЕМЕРДАШЕВ

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