Галицкий обеднел? Бизнесмен потерял 11 позиций в списке 200 богатейших людей России

Сергей Галицкий на стадионе собственного клуба. Фото:galitskiyteam/?hl=ru

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 200 богатейших людей России. Экс-владелец розничной сети магазинов продуктов «Магнит» и президент ФК «Краснодар» за год потерял 11 позиций рейтинга. Теперь он занимает 40-е место в списке, попасть в который мечтает любой предприниматель.

Однако не смотря на потеряю «Магнита» и достаточно слабую игру своего футбольного клуба в этом сезоне, бизнесмен все равно остался в плюсе. За год он заработал 100 миллионов долларов, и общее состояние предпринимателя достигло 3,5 миллиардов долларов (256,2 млрд рублей). Для сравнения – весь бюджет столицы Кубани составляет 33,8 млрд рублей.

Еще один кубанский бизнесмен Олег Дерипаска тоже включен в список богатейших людей страны. Его состояние оценивается в 3,8 миллиардов долларов. В рейтинге он занимает 37 позицию. Однако сердца жителей края ему у мецената Галицкого не забрать.

При этом тройку лидеров в рейтинге возглавляют Александр Мордашов и семья (Северсталь, 29,1 млрд долларов), Владимир Потанин (Интеррос, 27 млрд долларов) и Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 млрд долларов).

И если с футболом еще не все потеряно, и «Краснодар» уже вырвался из череды неудач в матче с питерским «Зенитом», то «Магнит» теперь навсегда оторван от имени бизнесмена. Напомним, Галицкий покинул созданную им сеть «Магнит» в феврале 2018 года. Тогда ВТБ выкупил 29,1% акций компании за 138 миллиардов рублей.

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