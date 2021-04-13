Спаси, но не сохраняй: «Краснодар» пожертвует этим сезоном, чтобы стать сильнее в новом

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Семь поражений в девяти матчах – так плохо «Краснодар» не выглядел уже давно. В последнем туре «быки» уступили тульскому «Арсеналу» – 0:1. Так они прервали серию из шести побед подряд над «канонирами».

Это неудача стала первой для Виктора Ганчаренко после переезда на Кубань. Белорус принял «Краснодар» всего неделю назад. После унижения от «Ахмата» (0:5) в чемпионате России клуб покинул Мурад Мусаев.

После 25-и туров «быки» идут на десятой позиции в Премьер-Лиге. Отставание от зоны еврокубков критическое – 12 пунктов. Отыграть его практически нереально.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Проще говоря, «быкам» нужно побеждать во всех оставшихся турах и надеяться, что соперники проиграют все свои матчи. Звучит нереально. Поэтому надеяться на чудо «Краснодару» бесполезно. Оно не случится.

- У нас ментально сильная команда, просто мы попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату, – не верит в чудо даже Витор Ганчаренко.

«КП» – Кубань» нашла причины, из-за которых «Краснодар» провалил вторую половину сезона.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Травмы

Сразу после зимней паузы «Краснодар» лишился сразу пятерых игроков основы. Это вратарь Матвей Сафонов, защитники Кристиан Рамирес, Сергей Петров и нападающие Маркус Берг и Ари.

Самая обидная травма случилась у эквадорца. Он вылетел за неделю до первой игры с «Динамо Загреб» в 1/16 финала Лиге Европы. Найти замену за это время было нереально – трансферное окно – закрыто, свободные агенты – разобраны, – но «быки» смогли.

«Краснодар» нашел усиление в «Монпелье». На место Рамиреса выписали Амбруаза Ойонга, но он сломался в первой же игре за новый клуб. Камерунец отбегал 15 минут с «Уралом» и вылетел на полгода.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Трансферы

«Краснодар» провалил зимнее трансферное окно. За два месяца «быки» подписали всех двух игроков. Хотя у клуба были минимум четыре проблемные позиции. Из «Ростова» «Краснодар» выписал вратаря Егора Бабурина, из «Монпелье» – Амбруаза Ойонга.

- Если будут варианты, мы обязательно сделаем попытку покупки игрока, – оправдывался Мурад Мусаев.

В конце февраля «Краснодар» лишился Маркуса Берга – основного снайпера клуба. Сразу за ним выпал Ари. Замены у Мурада Мусаева не нашлось. Трансферное окно было уже закрыто, а все свободные агенты разобраны.

Сейчас безголевая серия «быков» составляет уже два матча, а Виктор Ганчаренко готовится к уходу Маркуса Берга. Следующий сезон шведский форвард проведет на родине – в «Гетеборге».

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Защита

- Мне не хотелось бы нанести вред имиджу игрока, который стоит определенных денег. Не хочу зла ни Кайо, ни «Краснодару», – так Мурад Мусаев высказался о защитнике Кайо в интервью Sports.ru

Количество результативных ошибок бразильца уже давно перевалило за десяток. Это цифры за один сезон – текущий. Только замены у Кайо не оказалось. Урош Спайич укатил в аренду в «Фейеноорд». Александр Мартынович не вставал с больничной койки. Егор Сорокин брал пример с бразильца и ошибался не реже, чем партнер.

После зимней паузы «Краснодар» пропустил 23 мяча в 9 играх. «Быки» получали в среднем по 2,5 пробоины за 90 минут. Это худший показатель для команды Сергея Галицкого за время существования.

- По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться, – коротко описал ситуацию Ганчаренко.

Если коротко, новый «Краснодар» мы увидим не раньше, чем в следующем сезоне. Сейчас «быкам» нужно избежать травм и спокойно готовиться к летнему трансферному окну. Команда Сергея Галицкого пора закупаться. Иначе о борьбе за победу в Премьер-Лиге можно забыть уже сейчас, до старта нового сезона.

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