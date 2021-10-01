Когда заболел Сергей Галицкий: владелец футбольного клуба «Краснодар» несколько месяцев борется с недугом

Фото:galitskiyteam

Сергей Галицкий не любит публичность. Он никогда не рассказывает о своих планах. Бизнесмен привык все доказывать на практике.

За 13 лет он создал в Краснодаре один из сильнейших футбольных клубов России, построил лучший стадион в Европе и парк, который по масштабам уже обошел московское «Зарядье».

Скриншот с выпуска "КомментШоу"

За это время Сергей Галицкий дал не более десяти интервью. Последние два года он вовсе не общался с прессой. Бизнесмен избегал любой публичности. Он даже по парку прогуливался быстрым шагом, чтобы не привлекать к себе внимания.

Но полгода назад Сергей Галицкий словно исчез. С начала мая он не появлялся на играх «Краснодара». Бизнесмена уже редко встречали в парке. Он не выходил на улицу Красную, где часто гулял раньше.

Фото: instagram.com/galitskiy.s.n

- Это не секрет. Я болею, - сказал Сергей Галицкий в интервью «Коммент.Шоу». – У меня такой период в жизни, что я не могу часто посещать домашние игры, общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином своей судьбы.

О своей болезни бизнесмен не рассказал. Он не привык делиться своими проблемами. Это отмечали его партнеры по бизнесу и семья. Сергей Галицкий привык все решать сам.

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

- К сожалению, это заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу необходима операция, – рассказал «КП» – Кубань» источник в окружении Галицкого.

По предварительной информации, недуг серьезно беспокоит бизнесмена с весны. Именно тогда он пропал со стадиона и практически не появлялся в парке. Сергей Галицкий ограничивался редкими прогулками по утрам, когда вокруг не было людей.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Во время интервью бизнесмен признался, что он делает все, чтобы клуб работал без него. Болельщики посчитали, что это подтвердило серьезность недуга миллиардера.