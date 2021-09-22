Сергей Галицкий не может быть мэром Краснодара. И вот почему

Фото: ФК Краснодар

Многие краснодарцы до сих пор хотят, чтобы мэром города стал Сергей Галицкий. Местные считают, что он очень много делает для столицы Кубани и сильно тратится - построил шикарный стадион, привел в порядок стадион "Динамо", взялся за реконструкцию кинотеатра "Аврора". И сейчас, когда мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в Госдуму, а кресло главы города становится свободным, жители пророчат на эту должность именно владельца ФК "Краснодар". Мол, Сергей Галицкий будет идеальным мэром. Однако у политобозревателей на этот счет другое мнение. Дмитрий Мирошников рассказал, почему известный бизнесмен не может работать в администрации.

- Краснодар Галицкому не интересен, его уровень не мэр города уж точно, - заявил в эфире радио "КП"-Краснодар" политический обозреватель ИА «KrasnodarMedia» Дмитрий Мирошников.. - Сергей Галицкий сделал себе пиар и грамотно себя зарекомендовал. Он построил бизнес-империю. Он успешный магнат. Конечно, он вкладывается в развитие города, но если вы послушаете тех, кто работал на его предприятии, то узнаете, какие там были жесткие требования к сотрудникам. Чиновники точно не захотели бы работать в таком дисциплинарном формате! А спуску Сергей Николаевич уж точно никому не даст!

Одной из причин отказа Сергея Галицкого от политической карьеры называют его «не публичность». Встречи с журналистами всегда давались ему тяжело. Бизнесмен привык делать, а не говорить.

- Ему трудно выстраивать коммуникацию, трудно работать лицом. У нас есть политики, которые говорят не четко, зато умеют о себе заявить. А Галицкий не умеет играть в политику, - считает Дмитрий Мирошников.

Сергей Галицкий никогда не проявлял публично интереса к внутригородским политическим играм. Для него краевая столица остается местом жительства и местом для реализации амбициозных идей и меценатства.

- У Галицкого есть возможность вкладывать сюда свои миллиарды, но работать мэром – это совсем другое. Там очень ограниченные ресурсы, которыми нужно управлять. А у него лично на все коммунальные проблемы Краснодара личных денег просто не хватит, - добавил политобозреватель.