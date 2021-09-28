Сергей Галицкий сообщил о серьезной болезни: кому достанутся миллиарды бизнесмена

Скриншот с выпуска "КомментШоу"

Сергей Галицкий серьезно болен. Об этом он рассказал в интервью Youtube-проекту «Коммент.Шоу». Бизнесмен не назвал недуг, но признался, что его жизнь сильно изменилась. Он даже отказался от посещений матчей родного футбольного клуба – «Краснодара».

Хотя последнюю игру «быков» миллиардер все же посетил. Его команда разгромила «Сочи» (3:0), а игроки посвятили победу владельцу. Со свойственной ему улыбкой он наблюдал за происходящим с трибуны.

Фото: instagram.com/galitskiy.s.n

Любовь к футболу Сергей Галицкий привил и своей дочери – Полине. Вместе с бизнесменом она часто посещала матчи «Краснодара», но никогда не сидела в ложе с отцом. Девушка занимала место на обычной трибуне – прямо у поля вместе с другими болельщиками.

- Она никогда не привлекала к себе внимание, – говорит Сергей, который не раз пересекался с Полиной в вип-ложе. – Я и охранников не видел. Мы с ней даже общались. Она знала всех игроков!

Фото: ФК Краснодар

Полина – единственный ребенок в семье Сергея и Виктории Галицких. Она родилась 2 ноября 1995 года, но никогда не была публичной личностью. Полина ходила в обычную краснодарскую гимназию №54.

Как стало известно «КП» – Кубань», отец принципиально не отдавал девочку в частные школы. Хотя они были даже ближе к дому бизнесмена. Но владелец «Краснодара» отправил Полину туда, где получал образование сам.

- Она всегда была скромной, – вспоминали одноклассники девушки. – Если бы не фамилия и охранники, которые провожали Полину каждое утро, мы бы даже не подумали, что она дочь бизнесмена.

Фото: социальные сети

По словам учеников гимназии, охранники провожали девочку до дверей гимназии. Внешне Полина ничем не отличалась от сверстников, даже вещами. Она словно не признавала дорогие бренды. Галицкая была скромной девочкой без синдрома отличницы.

После школы Полина поступила в КубГУ. Факультет она долго не выбирала. Отец убедил, что лучшее образование – экономическое. Именно на этом факультете бизнесмен встретил будущую супругу Викторию, чью фамилию взял после свадьбы.

Полина посещала все пары, легко закрывала сессии и познавала азы бизнеса. Она даже посещала совещания продуктовой сети «Магнит», которой владел отец, и общалась с его заместителями. Только Сергей Галицкий интересы дочери не разделял. Он признавался, что не знал успешных бизнес-леди. Но всегда говорил, что дочь должна работать.

Чем сейчас занимается Полина, неизвестно. Галицкая ведет непубличный образ жизни. Она не делится фотографиями в социальных сетях. Девушка даже пропала из инстаграм-аккаунта близкой подруги – Ланы Хашиг, дочери Владимира Хашига, давнего друга Сергея Галицкого и гендиректора ФК «Краснодар».

- Еще не выросло поколение богатых людей, которые не понимают, что не надо так много денег, – рассказывал Сергей Галицкий в интервью. – Я разговаривал с дочерью и объяснял ей, что количество денег у нее будет достаточно ограничено. Потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, база. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию. В гробу карманов нет.

В этом году Полина Галицкая вошла в список самых богатых наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Она стала 15-й в рейтинге. Состояние девушки, единственного ребенка в семье, оценивалось в $3,5 млрд.

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