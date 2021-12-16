В Сочи участники трудового фронта ежемесячно будут получать дополнительные деньги

в Сочи проживают свыше 140 тысяч пенсионеров и почти 35 тысяч инвалидов. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи по поручению мэра города Алексея Копайгородского была разработана и поддержана депутатами Городского cобрания мера социальной поддержки участников трудового фронта. Уже с 1 января 2022 года около тысячи сочинцев будут ежемесячно получать из городского бюджета 430 рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В настоящее время в Сочи проживают свыше 140 тысяч пенсионеров и почти 35 тысяч инвалидов. В этом году в городе активно реализовывались муниципальные программы «Доступная среда» и «Социальная поддержка граждан».

– Сочи является городом с доступной городской средой. Важно поддерживать комфортные условия для проживания и отдыха. Считаю, что нужно оказывать и финансовую помощь. Ежегодно бюджетом города предусматриваются средства на финансовую поддержку отдельных категорий граждан. Индексируются существующие выплаты и реализуются новые идеи в области социальной политики, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи свыше 70% горожан вакцинировались против коронавирусной инфекции. На курорте работает более 30 пунктов вакцинации от ковида.