Мэрия Геленджика: в Генплане увеличено количество соцобъектов

В Геленджике идут споры вокруг генплана Фото: Олег УКЛАДОВ

Вокруг нового Генерального плана Геленджика идут жаркие споры. Жители уверены, что останутся без новых школ и детсадов. И новый проект, который в городе сейчас активно обсуждают, но еще не приняли, взволновал общественность. Местные считают, что Генплан усугубит дефицит социальных объектов.

- Социальные объекты будут максимально сохранены – такую задачу мы поставили перед разработчиками генплана, - пояснили в мэрии Геленджика. – Сначала реконструируем уже имеющиеся объекты. Так, у школы № 2 появится пристройка на 400 мест, а на улице Первомайской возведем новую обитель знаний на 1550 мест. В целом же в генплане, наоборот, увеличено количество соцобъектов.

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Новый генплан всколыхнул Геленджик и вызвал массу недовольств у владельцев недвижимости. Дело в том, что большое количество земельных участков, даже тех, на которых возведены жилые дома, попали в зону рекреации, а значит, владельцы могут быть ограничены в праве распоряжения своими участками. Местные жители писали петиции против изменений в документ, выходили на народные сходы. В администрацию Геленджика полетели предложения от горожан. Власти уверяют, что все они будут рассмотрены, и генплан будет принят только с учетом мнения большинства. Работа еще не окончена, но в мэрии уже поспешили ответить на самые самые животрепещущие вопросы, которые волнуют местных (продолжение)