"Олигархи станут с комфортом добираться на лечение": в Геленджике разъяснили серьезные изменения в Генплане курорта

Недостоверная информация о генплане просачивается в соцсети и чаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый генплан всколыхнул Геленджик и вызвал массу недовольств у владельцев недвижимости. Дело в том, что большое количество земельных участков, даже тех, на которых возведены жилые дома, попали в зону рекреации, а значит, владельцы могут быть ограничены в праве распоряжения своими участками. Местные жители писали петиции против изменений в документ, выходили на народные сходы. В администрацию Геленджика полетели предложения от горожан. Власти уверяют, что все они будут рассмотрены, и генплан будет принят только с учетом мнения большинства. Работа еще не окончена, но в мэрии уже поспешили ответить на самые самые животрепещущие вопросы, которые волнуют местных.

- Генплан усугубит дефицит социальных объектов.

Горожане считают, что изменения не пойдут на пользу детским садам и школам. По проекту, например, библиотеку на Приморской и детский сад «Солнышко» перенесут, а в школе № 2 построят пристройку на 400 мест. Но народ уверен, что этого не хватит стремительно развивающемуся городу.

- Задача, которая была поставлена перед разработчиками генплана, – максимально сохранить социальные объекты, - говорят в администрации Геленджика. - В первую очередь будут реконструированы уже имеющиеся объекты. Пристройка на 400 мест в школе № 2, безусловно, не покроет всех нужд, как и строительство новой школы на 1550 мест на улице Первомайской. В этом вопросе в Геленджике колоссальный дефицит, но он понемногу сокращается. В генплане, наоборот, увеличено количество соцобъектов, и их количество соответствует градостроительным нормам.

- Мы останемся без пляжей, хотя их дефицит составляет более 24 %. Все застроят гостиницами!

- Это не так, - говорят в мэрии. - С 2018 года количество организованных пляжей в Геленджике только увеличивается. Даже если будет гостиничная застройка на побережье, то она не коснется мест для загорания и купания. Сейчас идет процесс, направленный на максимальную очистку пляжей, увеличение их количества. Сносятся коммерческие объекты, которые перекрывали людям доступ к морю и портили вид набережной. Звучат предложения от граждан сделать пляжи в районе Кручи на Толстом мысе.

- Под строительство новой канатной дороги от «Магнолии» через хребет в Адербиевку расчистят огромную территорию. Там будет медцентр и фармацевтический завод. Олигархи станут с комфортом добираться на лечение, а мы – пить воду с отходами производства.

- Это полностью деструктивная информация. Никто ничего не будет расчищать под канатную дорогу, - таков ответ мэрии.

- Новый яхт-клуб построят на 1250 суден. Все они будут парковаться в бухте. Забудьте про рыбалку и дельфинов.

- Яхтенная марина действительно строится, но не такая большая – всего на 250 яхт, - объяснили в администрации Геленджика. - Первоначальный проект был изменен, чтобы не мешать воде в бухте циркулировать и самоочищаться. Нынешняя свайная конструкция позволяет воде свободно проходить, обновляя эту часть бухты.

- Из прибрежной зоны уберут кафе и аттракционы. Их перенесут подальше от пляжей, туда, где сейчас жилые кварталы.

- Очередная страшилка, никто не будет переносить аттракционы в жилые кварталы. - успокаивают чиновники. - Скорее всего, они появятся в парке Врунгеля. А с хаотично и незаконно расположенными будет вестись работа. Аттракционы должны находиться на специально зонированном месте. Те кафе, которые отвечают современным требованиям и пользуются популярностью у посетителей, сохранят.