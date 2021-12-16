В Гордуме Краснодара избрали нового начальника управления торговли

Новый начальник управления торговли Елена Кочегарова. Фото: krd.ru

Новым начальником управления торговли стала Елена Кочегарова, экс-заместитель руководителя департамента потребительской сферы. Ее кандидатуру поддержали 45 депутатов на 25-м очередном заседании Гордумы.

- Кандидатуру Елены Кочегаровой представил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Известно, что с 2010 года Елена Кочегарова работала в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, занимала должность заместителя руководителя департамента.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала о новом вице-мэре Краснодара. Им стал бывший советник губернатора Краснодарского края Максим Слюсарев.