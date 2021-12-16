В Геленджике могут появиться новые пляжи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике могут сделать новые пляжи в районе Толстого мыса. Об этом сообщает мэрия курорта.

- Сейчас у жителей города много вопросов относительного нового генерального плана. Но звучат и различные предложения. Например, от граждан поступила просьба сделать пляжи в районе Кручи на Толстом мысе, - сказали в мэрии Геленджика. - Всего же с 2018 года количество организованных пляжей на курорте только увеличивается. Даже если будет гостиничная застройка на побережье, то она не коснется мест для загара и купания. Сейчас идет процесс, направленный на максимальную очистку пляжей, увеличение их количества. Сносятся коммерческие объекты, которые перекрывали людям доступ к морю и портили вид набережной.

Кроме того, в генплане Геленджика увеличено и количество соцобъектов. Об этом сообщили в мэрии курорта.

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Новый генплан всколыхнул Геленджик и вызвал массу недовольств у владельцев недвижимости. Дело в том, что большое количество земельных участков, даже тех, на которых возведены жилые дома, попали в зону рекреации, а значит, владельцы могут быть ограничены в праве распоряжения своими участками. Местные жители писали петиции против изменений в документ, выходили на народные сходы. В администрацию Геленджика полетели предложения от горожан. Власти уверяют, что все они будут рассмотрены, и генплан будет принят только с учетом мнения большинства. Работа еще не окончена, но в мэрии уже поспешили ответить на самые самые животрепещущие вопросы, которые волнуют местных (продолжение)