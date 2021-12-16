В Геленджике идут споры вокруг нового генплана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под канатную дорогу в Геленджике не будут расчищать территорию. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Горожане переживают, что под строительство новой канатной дороги от «Магнолии» через хребет в Адербиевку расчистят огромную территорию. Однако это полностью деструктивная информация. Никто ничего не будет расчищать под канатную дорогу, - сообщили в администрации Геленджика.

Напомним, жаркие споры у местных вызвал проект нового генплана. Жители считают, что в нем не заложено строительство школ и детсадов, а еще волнуются, что станет меньше пляжей. Однако в мэрии уже сообщили, что в городе может появиться новый пляж.

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Новый генплан всколыхнул Геленджик и вызвал массу недовольств у владельцев недвижимости. Дело в том, что большое количество земельных участков, даже тех, на которых возведены жилые дома, попали в зону рекреации, а значит, владельцы могут быть ограничены в праве распоряжения своими участками. Местные жители писали петиции против изменений в документ, выходили на народные сходы. В администрацию Геленджика полетели предложения от горожан. Власти уверяют, что все они будут рассмотрены, и генплан будет принят только с учетом мнения большинства. Работа еще не окончена, но в мэрии уже поспешили ответить на самые самые животрепещущие вопросы, которые волнуют местных (продолжение)