В Сочи выступит Государственный симфонический оркестр филармонии Республики Адыгея

В юбилейном вечере примет участие солист Сочинской филармонии. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В честь 100-летия образования Республики Адыгея в Сочи исполнят музыку адыгейских композиторов. С концертом выступит республиканский Государственный симфонический оркестр филармонии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

В юбилейном вечере примет участие солист Сочинской филармонии, лауреат международных конкурсов, великолепный пианист Денис Громов.

– Надеемся, что вечер заложит будущее долговременное сотрудничество между Сочи и Майкопом. В феврале 2022 года Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени Петра Нечепоренко выступит в Адыгее с концертной программой, – сообщила «КП» - Кубань» руководитель управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Напомним, что в Сочи участники трудового фронта ежемесячно будут получать дополнительные деньги из городского бюджета.