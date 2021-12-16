ГК «Концерн «Покровский» планирует увеличить экспорт в Египет

Фото: ГК «Концерн «Покровский»

С 12 по 14 декабря в Египте прошла трехдневная деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК, заинтересованных в развитии сотрудничества с арабской республикой. В эти дни в Каире отечественные производители продуктов питания приняли участие в выставке Food Africa 2021, а также в переговорах с представителями бизнеса. В рамках миссии концерн «Покровский» представил иностранным партнерам свои ведущие экспортные позиции – зерновые культуры, подсолнечник, комбикорма, а также продукты переработки сахарной промышленности – жом и патоку.

Организаторами миссии выступили Федеральный центр «Агроэкспорт» и Министерство сельского хозяйства России, с одной стороны, а также Министерством сельского хозяйства и мелиорации земель Египта. Возглавил российскую делегацию заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. В рамках мероприятия была организована деловая зона российской агропродовольственной продукции, прошла пленарная сессия и серия круглых столов, состоялись рабочие групповые и индивидуальные встречи с представителями египетских органов власти и компаний.

Фото: ГК «Концерн «Покровский»

«Египет – один из основных стратегических партнеров нашей страны на мировом рынке. По данным ITC Trade Map, Россия с долей 12,2% занимает второе место по объемам агроэкспорта в арабскую республику. На выставке Food Africa мы представили лучшие образцы нашего зерна и другой продукции, которую производит концерн, получили позитивную реакцию наших иностранных партнеров, - отметила коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко. – Участие в мероприятии приняли представители бизнеса Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, африканских стран, в общей сложности мы провели более 20 деловых переговоров, в том числе выездных встреч с ведущими египетскими мукомолами, крупными трейдерами, производителями и поставщиками продовольствия в регионе.

С российской стороны в миссии приняли участие более 20 крупнейших компаний в АПК, среди которых ведущие экспортеры зерна, масложировой, мясной, молочной, кондитерской продукции. С египетской – более 40 компаний-импортеров, заинтересованных в поставках российского продовольствия. В течение 3 дней российские делегаты провели более 270 встреч.

По сообщению министерства снабжения и внутренней торговли арабской республики, Россия и Египет планируют создать совместную зерновую трейдинговую компанию и зону свободной торговли для хранения зерна.