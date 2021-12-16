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Общество16 декабря 2021 10:44

232 елочных базара открылись на Кубани перед новогодними праздниками

Они работают в формате ярмарок и временных торговых точек
Светлана ОВДЕЙ
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Елочные базары открылись на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елочные базары открылись на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

232 елочных базара открылись на Кубани в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Торговые пункты оборудованы в формате ярмарок и временных точек продажи елей. Деревья на Кубань доставляют из Пермского края, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей.

– В регионе недопустима несанкционированная торговля хвойными деревьями, продукция должна реализовываться в определенных органами местного самоуправления местах, - отметил руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Подчеркивается, что продажа пиротехники должна также проходить в специализированных местах. В Краснодаре уже поручили усилить контроль над торговлей. Кроме того, на рождественских ярмарках и елочных базарах будут следить за соблюдением антиковидных требований.