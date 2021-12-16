На Красной Поляне полиция изъяла 60 литров незаконно реализуемого алкоголя

Полиция проверила режим пребывания иностранных граждан. Фото: пресс-служба полиции Сочи

На Красной Поляне межведомственная рабочая группа, в состав которой входят сотрудники сочинской полиции и администрации города, 16 декабря проводила рейды по профилактике правонарушений.

– Правоохранители осуществляют проверку по месту жительства лиц, которые состоят на профилактических учетах. Также проверили режим пребывания иностранных граждан, владельцев огнестрельного оружия, – сообщили корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе полиции Сочи.

За один день на Красной Поляне было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, из оборота изъято свыше 60 литров алкоголя, который пытались продать незаконным путем.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи 37-летний приезжий обворовал стройплощадку на 700 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.