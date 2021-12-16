В районе Западного обхода Краснодара продолжают очистку воды Фото: пресс-служба городской администрации

Повторные пробы воды возьмут в районе Западного обхода Краснодара. Показатели улучшились, однако на участке продолжат очистку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, промывать воду будут еще в течение суток – до 11:00 17 декабря. После ее изучат повторно – анализ займет еще один день.

Напомним, авария на водопроводе произошла в районе улицы Средней. На участке возобновили водоснабжение, однако с технической водой – в ней содержится много хлора. Жителям на время доставили питьевую воду.