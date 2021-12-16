В парке Сочи высадят несколько пицундских сосен

В 2022 году высадят не менее 30 пицундских и алеппских сосен. Фото: sochi.ru

В сквере рядом с концертным залом «Фестивальный» в Сочи высадят восемь пицундских сосен. Они заменят четыре ветхих дерева, которые сильно пострадали от ветра.

Планируется, что в 2022 году продолжится работа по озеленению Сочи краснокнижными деревьями. При поддержке городской администрации высадят не менее 30 пицундских и алеппских сосен в парках и скверах курорта.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи состоится концерт с участием адыгейских композиторов. Мероприятие приурочено к 100-летию образования Адыгеи.