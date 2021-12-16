Боеприпас времен войны обнаружили в Павловском районе Кубани Фото: Росгвардия Краснодарского края

Боеприпас времен войны обнаружили в Павловской районе Кубани. Гранату нашли на территории сахарного завода, сообщает пресс-служба краевой Росгвардии.

На место по сигналу прибыли сотрудники органа. В результате найденным боеприпасом оказалась ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. На ней зафиксированы следы сильной коррозии.

Ранее «Комсомольска правда» - Кубань» сообщала о том, что росгвардейцы региона уничтожили еще 5 боеприпасов времен войны. Снаряды обнаружили в четырех районах края.