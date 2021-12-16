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Происшествия16 декабря 2021 14:10

Водителя зажало в авто после столкновения с легковушкой в Приморско-Ахтарске

Спасатели помогли ему выбраться
Светлана ОВДЕЙ
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Водителю оказали первую помощь и доставили медикам Фото: "Кубань-СПАС"

Водителю оказали первую помощь и доставили медикам Фото: "Кубань-СПАС"

ДТП с двумя легковушками произошло накануне в Приморско-Ахтарске. Одному из водителей потребовалась помощь спасателей – его зажало в салоне. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

В ночной аварии пострадали две иномарки: авто Hyundai столкнулось с Honda. В результате в одной из машин оказался зажат водитель.

- Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли пассажирскую дверь, извлекли водителя, оказали первую помощь и доставили медикам, - сообщают в «Кубань-СПАС». – Еще троих пострадавших, выбравшихся самостоятельно, также доставили в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что легковушка столкнулась с КамАЗом в Новокубанском районе. Авто выехало на встречку, где в это время грузовик поворачивал налево.