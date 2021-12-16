Математические головоломки для Росприроднадзора

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Каспийский трубопроводный консорциум обратился ко всем желающим с просьбой помочь Росприроднадзору решить ряд несложных математических примеров – подсчитать, сколько было разлито нефти в аварии под Новороссийском.

На сайте журнала «Панорама КТК» консорциум выложил текст, в котором на основе фактически полученных и запротоколированных данных (времени, плотности жидкости, давления в системе и объема вытекшей нефти, заявленного РПН в претензии) предложил решить три несложные задачки.

"Мы исходим из того, что технологические процессы в отрасли опираются на законы физики и позволяют решать любые задачи математическими способами на основе имеющихся данных инструментального контроля", - говорится в сообщении компании.

Вводные данные в задачах "взяты из реальной практики, а решение позволит взглянуть с позиции физики и математики на имевшие место в реальной жизни события", - пояснили в КТК.

В августе этого года на терминале КТК в Новороссийске во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел выход нефти. Согласно версии КТК, всего из-за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора наружу вышло около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. По версии же Росприроднадзора, в акваторию вытекло 400 тонн.

Как уже пошутили в популярных телеграм-каналах, «…все хорошо, одно плохо - о награде самым быстрым правильно решившим задачки не сообщается. Допускаем, что это значительно бы убыстрило процесс помощи Росприроднадзору и помогло с определением отсутствующих методик подсчета».