В Краснодарском крае усилят меры безопасности в новогодние праздники

Вениамин Кондратьев поручил усилить меры безопасности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поручил усилить меры безопасности в новогодние праздники. В регионе увеличат количество патрульно-постовых нарядов в полтора раза.

– Безопасность в общественных местах должна быть на самом высоком уровне. Для охраны порядка на улицах, площадях, во время церковных богослужений необходимо усилить наряды полиции казачьими дружинами, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В городах также усилят антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность в общественных местах. За порядком будут следить свыше 7 тысяч казаков и более двух тысяч сотрудников МЧС.

- Дополнительно организуем оперативный штаб для связи с оперслужбами, правоохранительными органами и муниципалитетами, – заявил замглавы региона Александр Власов.

Напомним, также в период зимних праздников в Краснодарском крае будет развернут оперштаб. Он заработает с 28 декабря.