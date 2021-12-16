Почти 613 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

В Краснодаре от коронавируса вакцинировались почти 613 тысяч человек Фото из архива КП

Почти 613 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего в Краснодарском крае прививку сделали свыше 2,7 миллиона человек.

В краевом центре продолжают работать 60 пунктов, в которых можно вакцинироваться и повторно защититься от инфекции. Жители могут привиться как «Спутником Лайт», так и двухкомпонентной вакциной.

Напомним, в регионе сохраняется требование по предоставлению QR-кодов в досуговых местах и общепитах. Ограничения продлили до 18 января.

А для лиц старше 60 лет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Жители находятся в группе риска по развитию осложнений после болезни.