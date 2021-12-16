Госавтоинспекция Кубани запретила открывать улицу 40-летия Победы в Краснодаре

Автоинспекторы осмотрели отремонтированный участок дороги и пришли к мнению, что его нельзя открывать для движения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края проверили качество ремонта и готовность к открытию улицы 40-летия Победы и пришли к выводу, что дорога не готова к запуску движения. По мнению автоинспекторов, капитальный ремонт участка от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков еще не завершен и движение по нему будет опасным для автомобилистов.

- Установлено, что в условиях организации многополосной проезжей части на объекте капитального ремонта по состоянию на 15 декабря не завершены работы по монтажу требуемых технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорных объектов для регулирования транспортных и пешеходных потоков, не функционирует необходимое стационарное искусственное освещение, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

О том, что ремонт дороги, который длился более полугода, подошел к концу, накануне заявили городские власти. Глава краевого центра Андрей Алексеенко выразил уверенность, что нанести разметку на проезжую часть можно за два дня и рекомендовал открыть улицу для автомобильного движения с 20 декабря.

Госавтоинспекцией в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара направлено предостережение о недопустимости открытия для автомобилистов этого участка до полного завершения ремонта.