На курортах Краснодарского края будут работать 68 зимних пляжей

На курортах в межсезонье откроют 68 зимних пляжей. Фото: yuraoz

Курорты Краснодарского края на новогодние праздники примут около 400 тысяч туристов. К их встрече все готово. Уже установлены праздничные ели и инсталляции на центральных площадях городов. В парках, скверах и набережных зажглась иллюминация.

- Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Здесь отдыхающие и жители курортов смогут подышать свежим морским воздухом и полюбоваться пейзажами.