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Общество17 декабря 2021 7:32

Глава Сочи получил приз от РАСО

Участники номинации «Мэр года» 16 декабря защитили свои презентации
Анастасия СЕРГЕЕВА
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У мэрии Сочи была сильная заявка. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

У мэрии Сочи была сильная заявка. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский отмечен конкурсной комиссией спецпризом РАСО «За эффективное использование информационных поводов в продвижении своей повестки», сообщает пресс-служба администрации города.

У мэрии Сочи была сильная заявка. Высокие показатели были и при общественном голосовании. Очевидно, что администрация города – это команда, которая проводит слаженную системную работу. Мы оценили то, как в Сочи отрабатываются информационные поводы – непосредственно факт номинации. Жюри приняло решение сделать специальный приз именно для мэра Сочи Алексея Копайгородского, – рассказал «КП» - Кубань» президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Напомним, что в Сочи почти два миллиона жителей посетили культурные мероприятия в 2021 году. Онлайн-трансляции просмотрели более четырех миллионов человек.