В сочинском пресс-туре принимают участие более 50 журналистов из ведущих СМИ страны

Пресс-туры в Сочи проводятся ежегодно. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи стартовал зимний пресс-тур. В нем принимают участие журналисты российских информационных агентств, телеканалов, радиостанций, а также изданий. В их числе – представители «КП» - Кубань».

– Пресс-туры мы проводим ежегодно. Уже третий год приглашаем журналистов из федеральных и краевых средств массовой информации в Сочи накануне открытия зимнего курортного сезона. Наша цель – рассказать россиянам о многообразии туристических предложений, которые доступны всем, кто приезжает в Сочи. Уже два года санаторно-курортная отрасль успешно работает в условиях пандемии, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Сочи Алексей Копайгородский получил спецприз от Российской ассоциации по связям с общественностью.