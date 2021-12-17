На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен

В регионе нет случаев заражения штаммом "омикрон" Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодарском крае новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен. Случаев заражения в регионе нет. Об этом на брифинге сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- В Краснодарском крае нет случаев заражения штаммом «омикрон». Проводится контроль, отправляются пробы на исследование, - отметила Татьяна Межевая.

Напомним, первый случай заражения штаммом COVID-19 SARS-CoV-2 или «омикрон» зафиксирован в Южной Африке и в Ботсване.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 613 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 56 среди детей.