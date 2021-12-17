Промывку водопровода в районе Западного Обхода Краснодара продолжат до 20 декабря Фото: пресс-служба городской администрации

Промывку водопровода в районе Западного обхода Краснодара продолжат до 20 декабря. Результаты проб оказались ниже нормы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В системе ещё есть следы загрязнений, решено продолжить промывку до 20 декабря. После чего, при соответствии проб в течение двух суток, подачу питьевой воды возобновят в штатном режиме, — сообщил директор МУП ВКХ «Водоканал» Константин Брылкин.

Очистку сетей начали 14 декабря из-за загрязнения воды после аварии в районе улицы Средней. С этого дня в дома подается технический ресурс. Жителям доставили питьевую воду.