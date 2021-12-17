Кубанские музеи в 2022 году впервые будут обновлять по нацпроекту «Культура»

Кубанские музеи в 2022 году обновят впервые по нацпроекту «Культура» Фото: пресс-служба краевой администрации

Муниципальные музеи Кубани будут ремонтировать и оснащать впервые по нацпроекту «Культура». Работы запланированы на 2022 год. Об этом сообщили на заседании коллегии при министерстве культуры региона.

В следующем году на реализацию проекта выделят 266 миллионов рублей.

– Впервые в рамках нацпроекта мы будем ремонтировать и оснащать муниципальные музеи. На эти цели в федеральном и краевом бюджетах предусмотрено 28 миллионов, - сообщила министр культуры региона Виктория Лапина.

Так, в Курганинском историческом музее на 2,2 миллиона профинансируют капремонт. Оснащение запланировано и в краеведческих музеях Армавира и Крымска, историко-краеведческом музее в Гулькевичах, музее Абинского района.

Напомним, всего с 2015 года на Кубани обновили 520 учреждений культуры.