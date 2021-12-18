Рождественская ярмарка открылась на Главной городской площади Краснодара

Рождественская ярмарка открылась в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождественская ярмарка начала работу на Главной городской площади Краснодара. Жители и гости могут посетить ее до 9 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

График работы рождественской ярмарки - с 10:00 до 23:00. Здесь можно приобрести новогодние сувениры, подарки, украшения, игрушки.

- В этом году на ярмарке нет точек питания с посадочными местами, купить еду можно только навынос. Это связано с действующими санитарными нормами, - сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

Кроме покупок, на ярмарке можно сделать фото на память – здесь оборудовали тематические зоны, а дети могут посетить домик Деда Мороза.

Около елки установлены праздничные арт-объекты - «подарок» с подсветкой и арка в виде подарочной ленты, композиция - три светящиеся шара. Увидеть здесь можно и подсвеченные цифры «2022» и надпись-инсталляцию «С Новым годом!

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре заработали елочные базары. Купить новогоднее дерево можно по 76 адресам.